В Казахстане постепенно внедряются новые правила управления жилищным фондом. Напомним, в июле прошлого года глава государства подписал поправки в закон по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Согласно изменениям, в стране теперь предусмотрены только две формы управления многоквартирными домами — объединение собственников имущества (ОСИ) и непосредственное совместное управление (НСУ).

При этом кооперативы собственников квартир и помещений — ПКСК и КСК — обязаны пройти перерегистрацию. Однако, как отмечают их представители, этот процесс до сих пор сопровождается рядом трудностей.

Без согласия жильцов перерегистрация невозможна

Председатель ПКСК «Орталық» Сергей Фикс сообщил, что многие собственники жилья не готовы к изменениям и не хотят менять действующую форму управления. Между тем без их согласия и создания инициативных групп провести перерегистрацию в соответствии с законом невозможно.

По его словам, в случае ликвидации ПКСК без перехода на новую форму управления десятки домов могут остаться без обслуживания.

Проблемы работы с НСУ обсудили в палате предпринимателей

Накануне вопросы перехода на новые формы управления обсуждались в областной палате предпринимателей. Там поднимались и другие проблемы, с которыми сталкиваются председатели кооперативов.

Руководитель ПКСК «Строитель 2» Татьяна Ивченко рассказала об особенностях работы в формате НСУ. По её словам, эта форма управления не требует регистрации в органах юстиции и не имеет БИН, из-за чего отсутствует официальный договор с собственниками жилья. В результате возникают сложности с поиском данных должников и обращениями в суд.

Остаются вопросы по границам ответственности

Как отметила Татьяна Ивченко, нерешённым остаётся и вопрос границ раздела имущества. Если ранее такие границы были чётко прописаны в договорах с собственниками и использовались при судебных разбирательствах, то при НСУ подобного механизма нет. Это создаёт трудности при рассмотрении споров, в том числе по фактам затоплений и аварий инженерных сетей.

Позиция нотариусов и банков

На собрании также присутствовал представитель нотариальной палаты Костанайской области. По его словам, с формой НСУ нотариусы пока не сталкивались, однако при наличии официальных заявлений с указанием сумм задолженности и периодов неуплаты возможно оформление необходимых документов. При этом признание долга со стороны собственника не требуется, так как договоры носят публичный характер.

В то же время остаётся открытым вопрос открытия обязательного накопительного счёта. Как пояснила представитель банка Ирина Дороженко, у физических лиц — участников НСУ — на сегодняшний день нет технической возможности открыть такие счета. По мнению банковских специалистов, это может сделать только сервисная компания как юридическое лицо.

Председатели готовят обращения в госорганы

По словам Татьяны Ивченко, в случае привлечения сервисной компании потребуется получить от жильцов нотариально заверенные разрешения на сбор средств и открытие счетов на имя ТОО. Несмотря на обсуждение возможных вариантов, у председателей ПКСК по-прежнему остаются вопросы.

В настоящее время представители кооперативов готовят коллективное обращение в управление жилищного фонда Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства с просьбой разъяснить спорные моменты и предложить практические механизмы решения проблем.

