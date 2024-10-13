Слова соболезнования выразил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

«С глубокой скорбью восприняли весть о кончине Кенжебека Укиновича Укина — видного государственного деятеля и уважаемого человека. Его вклад в развитие Костанайской и Тургайской областей останется в памяти многих. Кенжебек Укинович прошёл значительный путь: от учителя школы до должности главы областной администрации, проявляя преданность делу и в непростые годы становления независимости Казахстана. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Пусть его наследие и мудрость останутся примером для будущих поколений. Вечная память», — написал аким области.

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