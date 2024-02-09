Усиление морозов ждёт казахстанцев

В ближайшие три дня скандинавский циклон постепенно будет смещаться за пределы страны, но на большей части Казахстана сохраняется осадочная погода, порывистый ветер с метелью и гололедные явления.

Затем, с ростом атмосферного давления, будет кратковременное прекращение осадков. Температурный фон заметно понизится в северной половине страны ночью до 20-28 мороза, днем до 15-20 мороза.

А на южные регионы ожидается выход южного циклона из районов Ирана, с которым ожидается выпадение осадков, преимущественно в виде дождя, усиление ветра, туманные и гололедные явления.

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