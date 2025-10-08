 Ya Metrika Fast
USD 541.63 EUR 632.24 RUB 6.61

Усилить меры по росту доходов казахстанцев. Токаев провел совещание

— Сегодня, 15:10
Изображение для новости: Усилить меры по росту доходов казахстанцев. Токаев провел совещание

Фото Акорды

Глава государства провел совещание по вопросам макроэкономической стабильности. Об этом сообщает Акорда. 

Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание, посвященное вопросам повышения качества экономического развития и обеспечения ценовой стабильности.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр, руководство Администрации Президента, председатель Национального банка, руководители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства по стратегическому планированию и реформам, а также члены Правительства.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы укрепления макроэкономической устойчивости, повышения благосостояния граждан и меры по снижению инфляции.

Глава государства отметил необходимость перехода от количественных показателей роста к качественным преобразованиям, направленным на повышение доходов населения.

Президент подчеркнул, что устойчивое развитие экономики возможно только при слаженных действиях всех ответственных государственных органов.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.