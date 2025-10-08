Глава государства провел совещание по вопросам макроэкономической стабильности. Об этом сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание, посвященное вопросам повышения качества экономического развития и обеспечения ценовой стабильности.
В мероприятии приняли участие Премьер-министр, руководство Администрации Президента, председатель Национального банка, руководители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Агентства по стратегическому планированию и реформам, а также члены Правительства.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы укрепления макроэкономической устойчивости, повышения благосостояния граждан и меры по снижению инфляции.
Глава государства отметил необходимость перехода от количественных показателей роста к качественным преобразованиям, направленным на повышение доходов населения.
Президент подчеркнул, что устойчивое развитие экономики возможно только при слаженных действиях всех ответственных государственных органов.
