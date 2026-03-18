В Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков. По данным синоптиков, в северных, восточных и южных районах региона прогнозируется туман.

Ветер западный и северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит 5–10 градусов мороза, днём — от 0 до +5 градусов.

В Костанае также ожидается переменная облачность без осадков. Возможен туман. Ветер западный, северо-западный 3–8 м/с.

Температура воздуха в городе ночью составит 6–8 градусов мороза, днём — от +3 до +5 градусов.

