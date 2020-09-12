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Утверждены новые правила приема граждан акимами

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Постановлением правительства Казахстана утвержден регламент личного приема граждан акимами областей, городов республиканского значения и столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Так, согласно постановлению, личный прием физических лиц и представителей юридических лиц осуществляется в общественных приемных аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и столицы следующими должностными лицами:

акимами областей, городов республиканского значения и столицы и их заместителями;
руководителями аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и столицы и их заместителями;
руководителями структурных подразделений аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и столицы;
иными работниками аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и столицы, уполномоченными на осуществление приема.
При этом руководители структурных подразделений аппаратов акимов, а также иные работники аппаратов акимов, проводят прием граждан в день их обращения в случае их согласия на прием указанными должностными лицами.

Запись на прием ведут работники, ответственные за организацию приема, ежедневно в рабочие дни в рабочее время с перерывом на обед, на основании электронного документа с веб-портала «электронного правительства», обращений в бумажном формате, в том числе поступающих нарочно либо в устной форме, изложенные работнику общественной приемной, а также заявок, поступивших в сall-центры общественных приемных.

Обращение с просьбой о личном приеме, в котором не изложена суть вопроса, оставляется без рассмотрения с сообщением об этом заявителю.

Как отмечается, прием в общественных приемных акимами областей, городов республиканского значения и столицы и их заместителями проводится не реже одного раза в месяц согласно утвержденному акимом графику.

Прием проводится в порядке очередности обращения. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, инвалиды всех категорий, беременные женщины, лица, награжденные орденами «Алтын Қыран», имеющие звания «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері», принимаются вне очереди.

С согласия заявителя прием акимами областей, городов республиканского значения и столицы и их заместителями может осуществляться посредством видео-конференц-связи.

В случае введения ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса или другими обстоятельствами, связанными с обеспечением безопасности физических лиц и представителей юридических лиц, прием осуществляется исключительно посредством видео-конференц-связи.

Вместе с тем не осуществляется запись на прием по вопросам, не входящим в компетенцию местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов; лиц, ранее принятых или имеющих ответ на обращение по тому же вопросу.

В случае невозможности проведения приема по причине временной нетрудоспособности, служебной командировки и других случаев принимающее лицо оповещает работника, ответственного за прием, не менее чем за 2 рабочих дня или в день проведения личного приема.

Все поступившие обращения о записи на прием регистрируются работниками общественной приемной в электронной системе документооборота в течение 3 рабочих дней и направляются на предварительное рассмотрение в Отдел по контролю за рассмотрением обращений.

Отдел с участием структурных подразделений аппарата акима области, города республиканского значения и столицы за пять рабочих дней до начала приема после сбора и анализа материалов готовит справочную информацию на имя руководителя аппарата акима с предложением о назначении даты приема или отказе.

По итогам принятого решения отдел формирует список лиц, принимаемых акимом области, города республиканского значения и столицы и его заместителями, и направляет его в общественную приемную для включения в график приема.

Ответственный работник общественной приемной распределяет утвержденные списки в график приема в порядке очередности.

В срок не позднее 15 календарных дней с момента регистрации обращения ответственный работник общественной приемной направляет ответ заявителю с указанием даты и времени приема либо мотивированный отказ.

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