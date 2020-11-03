Уже 15. О новых случаях COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

2 ноября в Костанайской области зарегистрировано 15 случаев COVID-19. Заболевшие: 9 жителей г. Костанай, 2 – г.Рудный, 2- г.Аркалык, 2– Сарыкольского района.

3 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 в целях эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 5 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через СКП «Кайрак» и «Аят».

Из числа инфицированных 4 с симптомами заболевания, 11 — бессимптомные.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 2 ноября зарегистрировано 3669 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 3212 человек.

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