Уже 15. О новых случаях COVID-19 в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.
2 ноября в Костанайской области зарегистрировано 15 случаев COVID-19. Заболевшие: 9 жителей г. Костанай, 2 – г.Рудный, 2- г.Аркалык, 2– Сарыкольского района.
3 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 в целях эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 5 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через СКП «Кайрак» и «Аят».
Из числа инфицированных 4 с симптомами заболевания, 11 — бессимптомные.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего по Костанайской области с 3 апреля по 2 ноября зарегистрировано 3669 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 3212 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области