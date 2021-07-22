Уже в это воскресенье в Казахстане впервые пройдут выборы сельских акимов

С 14 июля началась предвыборная агитация кандидатов, которая завершится 23 июля, а 24 наступит день тишины. Всего зарегистрировано 147 кандидатов на 65 мест. Есть и новые требования к доверенным лицам, наблюдателям и представителям СМИ, тем, кто 25 июля будет работать на избирательных участках — это наличие отрицательного ПЦР-теста, либо паспорт вакцинации.

14 июля в Казахстане официально стартовала предвыборная агитационная кампания. Она продлится до 23 июля, затем 24-ое день тишины, а на следующий день начнется голосование. Сейчас же кандидаты могут встретиться с избирателями, провести публичные предвыборные мероприятия, митинги, демонстрации, а также распространять печатные агитационные материалы.

«Цель предвыборной агитации — это подвигнуть избирателей прийти в день голосования на избирательные участки. И отдать свои голоса за того или иного кандидата. Ну конечно каждый кандидат будет стремиться строить свою предвыборную агитацию таким способом, чтобы избиратели отдали свой голос именно за него», — говорит член Костанайской областной избирательной комиссии Асия Дуанбаева.

Из 147 кандитов 60 — выдвинуты политическими партиями, 88 — самовыдвиженцы. Как рассказала Асия Дуанбаева, самая активная часть предвыборной агитации — встреча с населением, где можно заявить о себе. Но провести встречу с избирателями кандитам можно только с соблюдением всех санитарных норм.

«Самая активная часть предвыборной агитации — это встреча с избирателями, но сегодня в условиях пандемии они ограничены и имеют свою форму проведения. У нас вообще местные исполнительные органы выделили 87 помещений для проведений встреч с избирателями, с условием, что будут соблюдаться все меры защиты»,- отметила Дуанбаева.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране были изменены требования к наблюдателям. Сейчас обязательно наличие паспорта вакцинации или отрицательный ПЦР тест.

«Я хотела бы особо подчеркнуть, что доверенные лица, наблюдатели и представители СМИ, которые 25 июля в день выборов будут работать на избирательных участках они должны будут предоставить паспорта вакцинации или же отрицательный результат теста ПЦР, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток. Такие условия, это было принято постановление главного государственного санитарного врача РК 25 июня, там все это жестко прописано», — рассказывает Асия Дуанбаева.

Избирательные участки в сёлах 25 июля будут работать с 7 часов утра и до 8 часов вечера.

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