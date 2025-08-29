Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 29 августа 2025 года рассказал о планах по пересмотру правил кредитования населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что в ближайшее время Нацбанком будут приняты дополнительные практические меры в части операций на денежном рынке. Они, по его словам, будут направлены на улучшение передачи сигналов денежно-кредитной политике.

«Помимо установления самой политики, необходимо, чтобы инструменты реализации денежно-кредитной политики также были максимально эффективными. В этой связи мы ряд очень практических технических шагов предпримем… Принято решение о введении контрциклического буфера капитала по кредитам физических лиц, совместно с АРРФР ведется работа по улучшению дополнительных инструментов, таких как коэффициент долговой нагрузки и соотношение долга к доходу», – добавил он.

Агентством, по данным главы Нацбанка, также планируется ввести меры для более строгой оценки заемщиков, особенно тех, у которых уже есть просрочки по кредитам.

«Все это обеспечит снижение перегрева в сегменте потребительского кредитования», — говорит Тимур Сулейменов.

