В 13 регионах Казахстана выросли цены на муку. Как Минторговли будет с этим бороться

В 13 регионах зарегистрировали рост цен на муку: в Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Жетысуской и Улытауской областях, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК, сообщает informburo.kz

К вопросу обеспечения страны зерном и мукой по стабильным ценам в ведомстве подошли комплексно, обсудив текущую ситуацию на рынке с представителями Министерства сельского хозяйства, АО НК «Продкорпорация», «КТЖ – Грузовые перевозки», акиматов регионов.

«Учитывая, что зерно и мука по многим товарам служат ключевым звеном в себестоимости, Министерство сельского хозяйства взяло на особый контроль вопрос своевременных отгрузок зерна из резервов Продкорпорации, а также налаживание региональных перетоков по муке. 10 позиций из списка 19 социально значимых продовольственных товаров зависят от стоимости пшеницы, из которых три продукта – мука, хлеб, рожки – имеют прямую зависимость и семь – молоко, кефир, творог, масло сливочное, говядина, мясо кур, яйца – косвенную», – пояснили в Минторговли.

Отмечается, что для эффективной реализации поставленной задачи акиматам необходимо оперативно отработать свои потребности, сформировать перечень мукомолов-операторов, направить заявку в Продкорпорацию и своевременно отгрузить зерно. КТЖ поручили обеспечить внутреннюю перевозку зерна и определить её как приоритетную.

К работе привлекли территориальные департаменты МТИ для контроля за соблюдением торговой надбавки и Агентство по защите и развитию конкуренции – для выявления антиконкурентных действий и фактов ценового сговора.

«Кроме того, Министерство, учитывая аномально резкий рост цен, прорабатывает с Агентством по защите и развитию конкуренции вопрос проведения проверок на предмет ценового сговора и антиконкурентных действий участников рынка, а также принятия соответствующих мер в рамках антимонопольного законодательства», – сообщили в ведомстве.

Дальнейшая ситуация с ценами на муку зависит от оперативности акиматов по получению удешевлённого зерна АО «НК «Продкорпорация» и КТЖ – по доставке зерна до регионов, подчеркнули в Минторговли.

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