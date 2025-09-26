В Аркалыке прошло расширенное совещание с участием акимов сельских округов. В мероприятии приняли участие советник Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов и заместитель председателя Комитета миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Нурлан Тажибаев.

На повестке дня стояли вопросы приёма переселенцев из других регионов, перевода малокомплектных школ на онлайн-обучение, а также развитие сельского предпринимательства в рамках программы «Ауыл аманаты». Обсуждались меры по увеличению числа теплиц, развитию птицеводства и козоводства, обеспечению продовольственной безопасности за счёт мяса, молока и овощей.

«Главная задача — создать условия, при которых люди, переезжая в сельские территории, будут чувствовать себя уверенно и комфортно. Поддержка предпринимательства, развитие кооперативов и обеспечение продовольственной безопасности — это основа устойчивого будущего наших сёл», — отметил Ералы Тугжанов.

Аким города предложил реализовать пилотный проект в селе Ашутасты — построить котельную и запустить централизованное отопление для создания комфортных условий переселенцам.

Также была озвучена инициатива по развитию сельхозкооперативов: владельцы крупных хозяйств смогут передавать часть скота односельчанам. Первый год — без обязательств, а со следующего — возврат через приплод. Для этого планируется заключение трёхстороннего договора между владельцем, получателем и акимом.

По итогам совещания отмечено, что развитие сёл и поддержка переселенцев напрямую связаны с повышением качества жизни и благосостояния жителей региона.

