В даче взятки подозревают фельдшера скорой помощи за подписание ковидных карточек в Костанайской области

Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении фельдшера районной подстанции скорой неотложной медпомощи управления здравоохранения акимата Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной службы Костанайской области.

Он подозревается в неоднократном подстрекательстве работников скорой неотложной медицинской помощи к даче взятки в сумме от 2 000 до 30 000 тенге для руководства КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи» управления здравоохранения акимата Костанайской области за подписание ковидных карточек для получения надбавок к заработной плате.

Расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.

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