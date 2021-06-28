В даче взятки подозревают фельдшера скорой помощи за подписание ковидных карточек в Костанайской области

Фото из открытых источников
Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении фельдшера районной подстанции скорой неотложной медпомощи управления здравоохранения акимата Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционной службы Костанайской области.
Он подозревается в неоднократном подстрекательстве работников скорой неотложной медицинской помощи к даче взятки в сумме от 2 000 до 30 000 тенге для руководства КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи» управления здравоохранения акимата Костанайской области за подписание ковидных карточек для получения надбавок к заработной плате.
Расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.
Читайте также: 1000 долларов за должность. Сестра-хозяйка организации управздрава Костанайской области подозревается во взяточничестве
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области