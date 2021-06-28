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1000 долларов за должность. Сестра-хозяйка организации управздрава Костанайской области подозревается во взяточничестве

kursiv.kz

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Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении сестры — хозяйки Костанайской областной организации управления здравоохранения акимата Костанайской области, сообщает пресс-служба антикоррупционной службы Костанайской области. 

Она подозревается в подстрекательстве гражданки К. к даче взятки в сумме 1 000 долларов США должностным лицам Управления здравоохранения акимата Костанайской области за решение вопроса о её трудоустройстве на должность санитара в Модульную инфекционную больницу Covid 19 г.Костанай.

Расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее вины будет принято судом.

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