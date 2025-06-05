В детские сады непривитым детям больше не попасть. Соответствующий приказ министерством образования и науки был подписан ещё год назад, но родительская общественность столкнулась с этим правилом только сейчас, накануне очередного сезона зачисления в детские сады. Санэпидемиологи отмечают, что в регионе не улучшается ситуация по кори, большинство заболевших — непривитые дети

В Казахстане ввели новые правила приема в детские сады. Теперь, непривитых детей нельзя зачислять в дошкольное учреждение, это касается детсадов любых форм собственности и режима работы. Такой приказ был подписан министерством образования и науки еще в июне прошлого года, однако, в Костанайский областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля озадаченные родители начали обращаться только сейчас. Специалисты связывают это с тем, что не за горами начало сезона по зачислению в детсады.

«В 2024 году было зарегистрировано 688 случаев кори, из которых 56 это среди детей, которые посещают детские дошкольные организации, детские сады из этих 56 — 52 ребенка они были непривиты против кори, то есть 93% заболевших детей», — привела данные заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Костанайской области Гулим Досумова.

А с начала 2025 года, по словам Гулим Досумовой, ситуация не улучшилась. На сегодня зарегистрировано 22 пациента с диагнозом корь, в том числе три непривитых детсадовца. Поправка в закон стала необходимостью не только потому, что наблюдается негативная динамика, но и потому, что до лета 2024 года некоторые нормы закона, касающиеся зачисления в детсады, рознились. Речь идет о том, что в «Правилах допуска в дошкольные организации детей» говорилось, что непривитые дети могут быть не приняты в сад, если таких малышей уже больше 10% от общего состава, а в «Правилах оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования» такого ограничения не было.

«И, поэтому, необходимо было устранить данную правовую коллизию и наконец это было сделано. Введен новый пункт, №22, который гласит: «При составлении в возрастной группе доли детей, не получивших плановые профилактические прививки, более 10% является основанием для отказа в оказании государственной услуги», — сообщила Гулим Досумова.

В эти 10% имеют право попасть те, кто не может получить вакцины по медицинским показаниям и те, кто все таки отказался от прививки добровольно. Однако, если вы хотите попасть в детсад, где эти 10% детей уже набраны, сделать этого не получится, поскольку происходит это по принципу: кто первый был принят в организацию.

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