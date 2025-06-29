В Казахстане потратят почти 600 млрд тенге на ремонт и строительство дорог в этом году. Об этом LS рассказали в министерстве транспорта.

По информации ведомства, в этом году будут возведены и реконструированы 13 тыс. км трасс общего пользования.

Общий бюджет на дорожную сеть составляет 598 млрд тенге. Из них 506 млрд тенге – на республиканские зоны, 92 млрд тенге – местные.

В том числе 8,8 тыс. км коснутся дорог республиканского значения: 2,2 тыс. км – строительство и реконструкция (10 проектов), 6,6 тыс. км – капитальные и средние работы.

Это позволит довести до 94% долю путей в нормативном состоянии (сейчас 93%).

Еще 4,2 тыс. км касаются трасс областного и районного значений. Показатель качественных маршрутов в данной категории вырастет до 91% (сейчас 89%).

Помимо этого, дорожно-строительные работы пройдут на 6 тыс. км.

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