В каких регионах ожидают богатый урожай пшеницы и подсолнечника

Close up of wheat ears, field of wheat in a summer day. Harvesting period

Согласно полученным расчетным данным, и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность яровой пшеницы в северной половине республики в 2022 году ожидается в основном около среднемноголетних значений, в Западно-Казахстанской и на большей части Актюбинской областей – выше среднего. Выше нормы прогнозируется урожайность пшеницы в Жамбылском, Кызылжарском и Аккаинском районах Северо-Казахстанской области, в Камыстинском районе Костанайскойобласти, в Катон-Карагайском и в районе Алтай Восточно-Казахстанской области. Урожайность подсолнечника в Костанайской и Павлодарской областях ожидается в 2022 году около среднемноголетних значений, а в Восточно-Казахстанской области выше среднемноголетних значений.

