USD 475.94
EUR 483.98
RUB 7.94
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. В каких регионах ожидают богатый урожай пшеницы и подсолнечника

В каких регионах ожидают богатый урожай пшеницы и подсолнечника

Close up of wheat ears, field of wheat in a summer day. Harvesting period

Согласно полученным расчетным данным, и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность яровой пшеницы в северной половине республики в 2022 году ожидается в основном около среднемноголетних значений, в Западно-Казахстанской и на большей части Актюбинской областей выше среднего.

Выше нормы прогнозируется урожайность пшеницы в Жамбылском, Кызылжарском и Аккаинском районах Северо-Казахстанской области, в Камыстинском районе Костанайскойобласти, в Катон-Карагайском и в районе Алтай Восточно-Казахстанской области.

Урожайность подсолнечника в Костанайской и Павлодарской областях ожидается в 2022 году около среднемноголетних значений, а в Восточно-Казахстанской области выше среднемноголетних значений.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Несколько ДТП произошли в городах Костанайской области
Следующая новость

Яблочный Спас отмечают православные христиане. Что нельзя делать во время праздника