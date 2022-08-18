В каких регионах ожидают богатый урожай пшеницы и подсолнечника

Close up of wheat ears, field of wheat in a summer day. Harvesting period
Согласно полученным расчетным данным, и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность яровой пшеницы в северной половине республики в 2022 году ожидается в основном около среднемноголетних значений, в Западно-Казахстанской и на большей части Актюбинской областей – выше среднего.
Выше нормы прогнозируется урожайность пшеницы в Жамбылском, Кызылжарском и Аккаинском районах Северо-Казахстанской области, в Камыстинском районе Костанайскойобласти, в Катон-Карагайском и в районе Алтай Восточно-Казахстанской области.
Урожайность подсолнечника в Костанайской и Павлодарской областях ожидается в 2022 году около среднемноголетних значений, а в Восточно-Казахстанской области выше среднемноголетних значений.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: