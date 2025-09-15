История произошла с жителем Казахстана, который решил рассчитаться с соседкой за долг и отправить «рахмет» в 15 000 тенге сверху. Вместо мобильного перевода он пошел в ближайший банкомат и внес наличные на ее счет. Все честно — деньги дошли, долг закрыт. Но через пару недель соседке поступил звонок с приглашением в налоговую. В чем подвох? Digital Business обратился к юристу Чингису Оралбаеву за разъяснениями.

Пополнение счета или депозита в Казахстане не подлежит мониторингу, но только при одном условии — вы пополняете личные счета. В остальных случаях эта механика не работает

«Для банка — это пополнение счета третьим лицом наличными. Такие операции часто попадают под финансовый мониторинг — особенно если совпадают с другими «подозрительными» движениями. Много переводов и частые пополнения третьими лицами», — подчеркивает Оралбаев.

По словам Чингиса, банкоматы лучше использовать только для работы со своими счетами — снять/внести деньги:

«Пополнения через банкомат не учитываются в лимите 100 разных лиц, но могут стать поводом для отдельного запроса от комплаенс-службы банка и КГД. А вывод простой: в быту безопаснее использовать мобильный перевод с комментарием — это дает прозрачную историю операции», — подытожил собеседник Digital Business.

