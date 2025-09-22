В Карабалыке видеонаблюдение сыграло ключевую роль в раскрытии кражи, совершённой из автомобиля Renault Duster. На записи видно, как двое неизвестных, проходя мимо машины, возвращаются и похищают из неё вещи.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух местных жителей. Злоумышленники признались в краже женской сумки, в которой находились кошелёк, банковские карты, деньги и личные вещи владелицы.

По факту кражи с незаконным проникновением в транспортное средство уголовное дело направлено в суд. Согласно Уголовному кодексу, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до семи лет либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Полиция напоминает: чтобы обезопасить своё имущество, не оставляйте личные вещи без присмотра. Уходя, даже на короткое время, всегда закрывайте автомобиль, забирайте с собой ключи и проверяйте, заперты ли двери.

