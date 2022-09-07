В Казахстане 25 октября будет национальным праздником

В Казахстане предложили сделать 25 октября национальным праздником. В этот день будут отмечать День Республики, сообщает zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК на повестку внесли законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии и культуры».

Профильный комитет пояснил, что депутаты во исполнение поручения главы государства, данного на заседании Национального курултая 16 июня 2022 года, в закон РК «О праздниках в Республике Казахстан» внесли ряд правок.

Определить 25 октября национальным праздником — День Республики. Установить 16 декабря День Независимости как государственный праздник, — говорится в сообщении.

Раннее депутаты, выступая на заседании, предложили определить празднование Дня Первого Президента — 1 декабря — по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.