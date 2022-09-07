В Казахстане 25 октября будет национальным праздником

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В Казахстане предложили сделать 25 октября национальным праздником. В этот день будут отмечать День Республики, сообщает zakon.kz.
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На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК на повестку внесли законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии и культуры».
Профильный комитет пояснил, что депутаты во исполнение поручения главы государства, данного на заседании Национального курултая 16 июня 2022 года, в закон РК «О праздниках в Республике Казахстан» внесли ряд правок.
Определить 25 октября национальным праздником — День Республики. Установить 16 декабря День Независимости как государственный праздник, — говорится в сообщении.
Раннее депутаты, выступая на заседании, предложили определить празднование Дня Первого Президента — 1 декабря — по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников
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