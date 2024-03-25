В Казахстане автоматизировали назначение выплаты, компенсирующей рост тарифов на комуслуги

В Казахстане полностью автоматизировали процесс назначения выплаты, компенсирующей рост тарифов на комуслуги, сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в ответе на депутатский запрос, сообщает informburo.kz

«На сегодня завершена работа по автоматизации жилищной помощи на базе информационной системы «Социальная помощь». Благодаря автоматизации полностью исключена необходимость предоставления на бумажных носителях данных, подтверждающих официальный доход, сведений о регистрации и наличии/отсутствии недвижимого имущества», – сообщил Роман Скляр.

При этом, по его словам, при назначении жилищной помощи требуется расчёт совокупного дохода всех членов семьи, а также проверка получателей помощи на соответствие установленным требованиям категории малоимущих, в том числе на наличие зарегистрированной недвижимости.

«Такой подход обусловлен необходимостью направления государственных средств по целевому назначению. Подтверждение ЭЦП каждого члена семьи является обязательным элементом реализации механизма в соответствии с нормами Закона «О персональных данных и их защите», – говорится в ответе.

Первый зампремьера также добавил, что изменение механизма начисления жилищной помощи в правительстве считают нецелесообразным

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