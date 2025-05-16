В Казахстане должен появиться судостроительный завод. В министерстве промышленности озвучили LS подробности.
По информации ведомства, возможная реализация проекта прорабатывается с двумя турецкими компаниями. Судоверфь планируется создать на казахстанском секторе Каспийского моря за счет инвестиций частных партнеров.
По ожиданиям министерства, этот завод займется строительством и ремонтом малотоннажных и крупнотоннажных суден. Также это будет способствовать модернизации существующих производственных мощностей отрасли. На побережье Каспия появится современная морская инфраструктура.
Сроки реализации проекта будут определены по результатам переговоров и заключения соответствующего соглашения.
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