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В Казахстане будут строить корабли

— Сегодня, 09:18
Изображение для новости: В Казахстане будут строить корабли

pixabay.com

В Казахстане должен появиться судостроительный завод. В министерстве промышленности озвучили LS подробности.

По информации ведомства, возможная реализация проекта прорабатывается с двумя турецкими компаниями. Судоверфь планируется создать на казахстанском секторе Каспийского моря за счет инвестиций частных партнеров.

По ожиданиям министерства, этот завод займется строительством и ремонтом малотоннажных и крупнотоннажных суден. Также это будет способствовать модернизации существующих производственных мощностей отрасли. На побережье Каспия появится современная морская инфраструктура.

Сроки реализации проекта будут определены по результатам переговоров и заключения соответствующего соглашения.



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