В республике школьная жизнь, похоже, вступила в новую фазу: теперь дети пропускают занятия не из-за лени, а из соображений элементарной безопасности. Пока взрослые обсуждают стратегии развития, подростки предпочитают не вдыхать сомнительную смесь, которую официально продолжают называть атмосферным воздухом, сообщает inbusiness.kz.

Ограничения на импорт авто: решение Грузии и его последствия

Автомобили старше шести лет могут оказаться под запретом: Грузия планирует ограничить их ввоз и первичную регистрацию. Власти объясняют инициативу заботой об экологии и намерением обновить автопарк.

Для Казахстана это чувствительный вопрос. Значительная часть машин из США и других стран поступает через грузинские порты. Если ограничения окажутся жесткими, транзит автомобилей старше семи лет может фактически остановиться. Это способно нарушить сложившиеся логистические цепочки и повлиять на механизм таможенного оформления. Итогом может стать сокращение предложения и рост цен на относительно «молодые» автомобили.

Старение автопарка Казахстана

По данным Бюро национальной статистики, лишь 24% автомобилей в стране моложе семи лет. Более 41% легковых машин эксплуатируются свыше 20 лет, еще 24,2% — от 10 до 20 лет. Доля транспорта возрастом 7–10 лет составляет 10,3%, от 3 до 7 лет — 17,2%, а автомобилей младше трех лет — всего 6,8%.

Региональная статистика также показательна: наибольшее количество машин старше 20 лет зарегистрировано в Алматинской области (356,5 тыс.), в Алматы — 211 тыс., в Жамбылской области — 199,5 тыс. Существенная часть автопарка физически и морально устарела, что отражается на уровне выбросов и технической безопасности.

География загрязнения: данные мониторинга

Экологическая ситуация в стране остается напряженной. Проектный офис по изменению климата и зеленой энергетике Центральной Азии (CACF) сообщил, что в 2025 году в 11 населенных пунктах зафиксирован высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха, с многократным превышением предельно допустимых концентраций.

Мониторинг РГП «Казгидромет» охватил 70 населенных пунктов:

32 — с низким уровнем загрязнения;

27 — с повышенным;

11 — с высоким и очень высоким.

Повышенные показатели отмечены в Астане, Шымкенте, Атырау, Кызылорде, Таразе, Усть-Каменогорске, Жезказгане и других городах. Высокий и очень высокий уровень загрязнения зарегистрирован в Алматы, Туркестане, Караганде, Актобе, Темиртау, Сатпаеве, Абае и Талгаре.

В Караганде за 2025 год зафиксировано более 40,5 тыс. случаев превышения ПДК. В Алматы зарегистрированы тысячи превышений по диоксиду и оксиду азота, а также по диоксиду серы.

Усть-Каменогорск: локальный кризис

Усть-Каменогорск регулярно сталкивается со смогом. В зимний период школьников дважды переводили на дистанционное обучение из-за неблагоприятных метеоусловий и превышения ПДК в 3–4 раза.

Ситуация стала предметом парламентских обращений к первому вице-премьеру Роману Скляру. Сенатор Ольга Булавкина предлагала признать город зоной экологического бедствия и создать правительственную комиссию. Однако премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что создание дополнительной комиссии признано нецелесообразным.

Инвестиции: рост в целом и дисбаланс по регионам

В 2025 году инвестиции в охрану окружающей среды составили 136,6 млрд тенге — в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Однако основной прирост обеспечен резким увеличением вложений в Актюбинской области (с 3,9 до 87,1 млрд тенге).

В Восточно-Казахстанской области финансирование, напротив, сократилось вдвое — с 3,3 до 1,6 млрд тенге.

Автотранспорт как главный источник выбросов

По оценкам CACF, до 80–90% загрязнения воздуха в крупных городах связано с автотранспортом. На автомобили приходится до 95% негативного воздействия на атмосферу, почти половина шумового загрязнения и значительная доля климатических выбросов.

Большинство машин работают на бензине и дизельном топливе, выбрасывая угарный газ, оксиды азота и серы, углеводороды, сажу и канцерогенные соединения. Интенсивность выбросов зависит от состояния двигателя, типа топлива и режима движения — при разгоне концентрация вредных веществ достигает максимума.

Таким образом, обсуждение ограничений на ввоз старых автомобилей выходит за рамки торговой политики. Это вопрос состояния автопарка, логистики поставок и, в конечном счете, качества воздуха, которым ежедневно дышат жители страны.

