В Казахстане хотят запустить единый платеж с зарплаты





Пилотный проект по внедрению единого платежа из фонда оплаты труда в Казахстане могут начать тестировать уже во втором полугодии 2026 года. Об этом сообщили в Национальная палата предпринимателей Атамекен, передает LS.

В пилоте примут участие девять ведомств

В нацпалате рассказали, что к разработке и апробации механизма объединения платежей подключат сразу несколько государственных органов и организаций.

В числе участников проекта — министерства национальной экономики, финансов, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, искусственного интеллекта и цифрового развития.

Также по согласованию в пилотном проекте будут участвовать Государственный фонд социального страхования, Фонд социального медицинского страхования, ЕНПФ, «Правительство для граждан» и Центр развития трудовых ресурсов.

Новый механизм протестируют на отдельных компаниях

Как пояснили в НПП, все участники проекта должны проработать проведение пилота на примере нескольких компаний по схеме, предложенной Центром развития трудовых ресурсов.

При этом проект пока находится на стадии обсуждения. Финальные регламенты, критерии для отраслей, механизмы защиты данных и алгоритмы действий при возможных сбоях ещё не утверждены.

Рабочим органом по реализации пилотного проекта определено Министерство национальной экономики Казахстана.

Тестирование могут начать уже летом

Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщал, что новую схему единого платежа планируют начать тестировать уже летом 2026 года.

По его словам, пилот будут проводить не по регионам, а среди отдельных компаний.

