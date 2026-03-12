С 12 марта вступили в силу изменения в статью 31 Кодекса об административных правонарушениях, принятые в рамках Цифрового кодекса. Поправки касаются порядка автоматической фиксации нарушений на дорогах, передает informburo.kz
Что изменилось в системе фиксации нарушений
Как отметил начальник управления административной полиции Алматы Серик Шумаев, новые нормы не вводят дополнительных запретов и не ужесточают требования для водителей.
Изменился только механизм выявления правонарушений. По его словам, внедрение современных технологий направлено на повышение дисциплины на дорогах и обеспечение безопасности граждан.
Какие нарушения камеры фиксировали раньше
Ранее автоматические комплексы могли выявлять шесть видов нарушений:
-
превышение скорости;
-
проезд на запрещающий сигнал светофора;
-
несоблюдение дорожной разметки и знаков;
-
неправильную остановку или стоянку;
-
нарушение правил обгона;
-
непредоставление преимущества пешеходам.
Какие нарушения будут фиксировать теперь
Теперь камеры смогут выявлять и новые нарушения. В частности, система будет фиксировать использование мобильного телефона за рулём и непристёгнутый ремень безопасности.
Кроме того, благодаря интеграции с государственными базами данных камеры смогут определять автомобили с просроченным техосмотром, отсутствием страховки и другими нарушениями.
В каких случаях система может вынести предупреждение
В некоторых ситуациях, если это предусмотрено законодательством, система сможет автоматически оформить предупреждение без участия инспектора.
