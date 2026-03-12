USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

В Казахстане камеры начали фиксировать новые нарушения на дорогах

— Сегодня, 09:32
Изображение для новости: В Казахстане камеры начали фиксировать новые нарушения на дорогах

Фото ДП области

С 12 марта вступили в силу изменения в статью 31 Кодекса об административных правонарушениях, принятые в рамках Цифрового кодекса. Поправки касаются порядка автоматической фиксации нарушений на дорогах, передает informburo.kz

Что изменилось в системе фиксации нарушений

Как отметил начальник управления административной полиции Алматы Серик Шумаев, новые нормы не вводят дополнительных запретов и не ужесточают требования для водителей.

Изменился только механизм выявления правонарушений. По его словам, внедрение современных технологий направлено на повышение дисциплины на дорогах и обеспечение безопасности граждан.

Какие нарушения камеры фиксировали раньше

Ранее автоматические комплексы могли выявлять шесть видов нарушений:

  • превышение скорости;

  • проезд на запрещающий сигнал светофора;

  • несоблюдение дорожной разметки и знаков;

  • неправильную остановку или стоянку;

  • нарушение правил обгона;

  • непредоставление преимущества пешеходам.

Какие нарушения будут фиксировать теперь

Теперь камеры смогут выявлять и новые нарушения. В частности, система будет фиксировать использование мобильного телефона за рулём и непристёгнутый ремень безопасности.

Кроме того, благодаря интеграции с государственными базами данных камеры смогут определять автомобили с просроченным техосмотром, отсутствием страховки и другими нарушениями.

В каких случаях система может вынести предупреждение

В некоторых ситуациях, если это предусмотрено законодательством, система сможет автоматически оформить предупреждение без участия инспектора.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.