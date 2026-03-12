С 12 марта вступили в силу изменения в статью 31 Кодекса об административных правонарушениях, принятые в рамках Цифрового кодекса. Поправки касаются порядка автоматической фиксации нарушений на дорогах, передает informburo.kz

Что изменилось в системе фиксации нарушений

Как отметил начальник управления административной полиции Алматы Серик Шумаев, новые нормы не вводят дополнительных запретов и не ужесточают требования для водителей.

Изменился только механизм выявления правонарушений. По его словам, внедрение современных технологий направлено на повышение дисциплины на дорогах и обеспечение безопасности граждан.

Какие нарушения камеры фиксировали раньше

Ранее автоматические комплексы могли выявлять шесть видов нарушений:

превышение скорости;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

несоблюдение дорожной разметки и знаков;

неправильную остановку или стоянку;

нарушение правил обгона;

непредоставление преимущества пешеходам.

Какие нарушения будут фиксировать теперь

Теперь камеры смогут выявлять и новые нарушения. В частности, система будет фиксировать использование мобильного телефона за рулём и непристёгнутый ремень безопасности.

Кроме того, благодаря интеграции с государственными базами данных камеры смогут определять автомобили с просроченным техосмотром, отсутствием страховки и другими нарушениями.

В каких случаях система может вынести предупреждение

В некоторых ситуациях, если это предусмотрено законодательством, система сможет автоматически оформить предупреждение без участия инспектора.

