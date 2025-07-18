В Казахстане сотни пенсионеров ежегодно остаются без пенсий — выплаты приостанавливаются из-за отсутствия движений по банковскому счету. При этом не все получают их обратно. Как выяснилось из ответа министерства труда и социальной защиты населения на запрос inbusiness.kz, количество таких случаев измеряется тысячами. Причем проблема сохраняется из года в год.

Почему приостанавливают выплаты

В соответствии с действующим Социальным кодексом, если по пенсионному счёту не происходит расходных операций в течение трёх и более месяцев, выплата пенсии и базовой государственной пенсии приостанавливается автоматически. Эта норма действует уже давно и была сохранена в новом законодательстве, вступившем в силу 20 апреля 2023 года.

«Государственная базовая пенсионная выплата, пенсионные выплаты по возрасту приостанавливаются с первого числа месяца, следующего за месяцем поступления сведений, в том числе из информационных систем, об отсутствии расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя», — пояснили в министерстве.

Иными словами, если пенсионер не совершал расходных операций — не снимал деньги, не оплачивал покупки картой и не переводил средства — банк передаёт эту информацию государственным органам, и пенсионные выплаты автоматически приостанавливаются. Возобновление возможно только после личного обращения пенсионера, причём выплаты начнутся с даты приостановки, а не с момента обращения.

«После поступления сведений об отсутствии операций работниками Государственной корпорации посредством почтовой связи направляются уведомления о приостановке выплат», — сообщили в минтруда.

Сотни невосстановленных пенсий

Редакция inbusiness.kz получила статистику за три года:

Из 4533 случаев приостановки за 2,5 года 1682 пенсионерам пенсии до сих пор не восстановлены. Это означает, что почти каждый третий так и не вернулся к получению положенных ему средств.

Что делать пенсионеру

Если пенсионные выплаты приостановлены, их можно восстановить, но только после личного обращения. Согласно Правилам назначения и перерасчёта пенсий, утверждённым Министерством 22 июня 2023 года, уполномоченный орган обязан рассмотреть заявление в течение пяти рабочих дней. Однако прежде пенсионер должен сам узнать о приостановке выплат, подготовить необходимые документы и подать их.

Несмотря на множество спорных случаев, министерство труда не рассматривает вопрос о внесении изменений в закон.

«Действующие нормы кодекса признаются актуальными и соответствующими установленным правовым и социальным требованиям. Вопрос о внесении изменений в действующее законодательство не рассматривается», — подчеркивается в официальном ответе.

На первый взгляд, логика понятна: отсутствие операций по счёту может означать, что человек уехал за границу, умер или пенсия поступает на неактивный счёт. Однако на практике всё не так однозначно. Некоторые пенсионеры просто временно не пользуются деньгами, копят средства или предпочитают снимать наличные крупными суммами. В итоге от этой системы страдают наиболее уязвимые. Правозащитники не раз подчёркивали, что подобная практика может нарушать право пожилых людей на своевременное получение выплат.

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