В Казахстане рассматривают возможность введения ограничений на движение автомобилей по системе четных и нечетных дней. Такая мера может применяться для улучшения экологической ситуации в крупных городах. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает tengrinews.kz

По его словам, в начале года делегация министерства, а также экологи и представители общественных организаций посетили Китай, чтобы изучить опыт этой страны в борьбе с загрязнением воздуха.

Министр отметил, что за последние 10–15 лет Китай добился значительных результатов в улучшении экологической ситуации в городах. Для этого там реализовали комплекс мер: газифицировали транспорт и предприятия, перевели общественный транспорт на газ и электричество, а также ввели регулирование движения автомобилей по четным и нечетным дням.

По аналогии с Пекином в Казахстане также предложено разработать дополнительные правила охраны окружающей среды для городов. Как отметил Нысанбаев, в Алматы такие правила уже приняты и включают ряд мер по снижению загрязнения воздуха.

Министр подчеркнул, что основной вклад в загрязнение воздуха в Алматы вносит автотранспорт. Сейчас в городе зарегистрировано около 748 тысяч автомобилей, при этом ежедневно в мегаполис дополнительно въезжают еще примерно 400 тысяч машин из пригородов.

По его словам, значительная часть жителей пригородных районов работает в Алматы, а перевозкой пассажиров в том числе активно занимаются такси. Поэтому ограничение движения автомобилей в комплексе с другими мерами может помочь улучшить экологическую обстановку.

При этом конкретный механизм работы системы четных и нечетных дней пока не определен. По словам министра, такие решения необходимо разрабатывать отдельно для каждого города.

Напомним, ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов уже предлагали рассмотреть возможность разделения движения автомобилей по четным и нечетным дням.

Подобная система давно применяется в Пекине. Она была введена перед Олимпийскими играми 2008 года для борьбы с пробками и смогом. Тогда в один день могли ездить автомобили с четной последней цифрой номера, а на следующий — с нечетной.

После Олимпиады систему смягчили. Сейчас владельцам автомобилей в Пекине разрешено пользоваться машиной шесть дней в неделю, а запрет на один из дней зависит от последней цифры номера. При этом расписание периодически меняется, чтобы распределение ограничений было более равномерным.

