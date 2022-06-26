В Казахстане начнут сокращать поголовье сайги осенью

В Казахстане начнут сокращать поголовье сайги, которое сегодня составляет более 1,3 млн голов.

Работу по его сокращению планируют начать осенью. Об этом на пресс-конференции в Актюбинской региональной службе коммуникаций сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передаёт МИА «Казинформ».

«В 2016 году, когда популяция сайгаков не превышала 110 тысяч особей, в Казахстане ввели мораторий на отстрел. В конце прошлого месяца провели аэроучёт, по итогам которого и число сайгаков составило 1,318 млн особей. Поэтому сейчас идёт подготовка биологического основания по регулированию численности сайгаков. Работа по изъятию голов сайги будет проводиться с осени. Сейчас мы ждём конкретные цифры, сколько голов необходимо изъять для научных целей и какой популяции», – сказал министр.

По словам Брекешева, сегодня основная проблема с сайгаками в том, что увеличившаяся популяция стала вытаптывать пастбища и сельскохозяйственные земли.

«В Западно-Казахстанской области есть резерват и заказник для сайги, они могут содержать около 250-300 тысяч голов, но сегодня уральская популяция сайги составляет 800 тысяч голов», – добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что фермеры заявили о причинении вреда пастбищам из-за роста численности сайгаков в ЗКО, и в Минэкологии не исключили, что дадут разрешение на отстрел.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.