Приказом и.о. министра транспорта от 28 августа 2025 года внесены изменения в Правила взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку), сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что организация платного движения на платных участках осуществляется с помощью устройства программно-аппаратного комплекса взимания платы за проезд.

Проезд по платному участку осуществляется на основании договора между пользователем и организатором. Договор на пользование платным участком является публичным. Моментом заключения публичного договора является момент въезда на платный участок.

Плата за проезд автотранспортных средств по платным участкам производится в национальной валюте РК.

Плата за проезд пользователем производится способами, предусмотренными условиями публичного договора.

Организатор перед въездом на платные автомобильные дороги (участки) размещает информационное табло с уведомлением о въезде на платные участки.

На информационном табло также размещается следующая информация:

ставки платы;

протяженность платного участка;

возможные способы оплаты за проезд;

данные контакт-центра организатора.

Пользователь может обратиться к организатору с вопросами, связанными с проездом по платным автомобильным дорогам, с помощью:

представителей на пункте взимания платы, при его наличии;

центров по работе с клиентами, при их наличии;

единого контакт-центра по РК с коротким номером, указанным в публичном договоре или на официальном интернет-ресурсе организатора.

При наличии пункта взимания платы организатор для исключения образования затора на пункте взимания платы обеспечивает пропускной скоростной режим путем открытия шлагбаумов, для быстрого проезда через пункт взимания платы с сохранением всех начислений за проезд.

Плата за проезд взимается согласно установленным ставкам платы за каждую пройденную зону платной автомобильной дороги (участка), независимо от пройденного расстояния.

При проезде автотранспортным средством через арку контроля организатор осуществляет сбор, регистрацию и обработку данных о пользователе с его автотранспортным средством посредством идентифицирующих технических устройств, расположенных на платных участках.

Такими данными являются фотоизображение, видеоизображение, весовые и габаритные параметры автотранспортного средства с фиксацией его государственного регистрационного номерного знака, даты, времени проезда по зонам платного участка.

Если автотранспортное средство въезжает на платный участок в обход пункта взимания платы при его наличии, проезд автотранспортного средства регистрируется на арках контроля.

Списание денежных средств с лицевого счета или со счета государственного регистрационного номерного знака производится в программно-аппаратном комплексе взимания платы за проезд при фиксации автотранспортного средства на арках контроля или на пункте взимания платы, при его наличии.

При осуществлении пользователем постоплаты организатор производит автоматическое списание денежных средств со счета государственного регистрационного номерного знака или лицевого счета на сумму образовавшейся задолженности. В случае недостаточности суммы производится частичное погашение задолженности на имеющуюся сумму.

Указывается, что при выезде с платного участка через пункт взимания платы пользователю необходимо проверить корректность указанного на информационном табло государственного регистрационного номерного знака автотранспортного средства. При обнаружении ошибки пользователь может обратиться к представителям организатора.

При проезде автотранспортного средства по платным участкам, буксирующего другое автотранспортное средство на гибкой сцепке, плата взимается с обеих единиц автотранспорта.

Предусматривается, что после пересечения автотранспортным средством арки контроля начисление суммы за проезд производится за зону платного участка, при проезде в обход арки контроля, начисление платы за проезд за зону платного участка производится после проезда автотранспортным средством следующей арки контроля.

Организатор изменяет механизмы начисления и производит отключение программно-аппаратного комплекса взимания платы за проезд в случае наступления аварийного режима в программно-аппаратном комплексе взимания платы за проезд.

Также предусмотрено, что организатор предоставляет абонемент для автотранспортного средства, зарегистрированного в административно-территориальной единице, на которой расположен платный участок автомобильной дороги, исходя из его грузоподъемности и типа. Если у грузового автотранспортного средства имеется прицеп, абонемент оформляется как для автотранспортного средства с грузоподъемностью свыше 15 тонн.

Действие абонемента распространяется только на выбранный пользователем платный участок автомобильной дороги.

При наличии в административно-территориальной единице нескольких платных участков автомобильных дорог пользователь приобретает на каждый платный участок отдельный абонемент.

В случае изменения государственного регистрационного номерного знака транспортного средства (без изменения района регистрации) владельцем абонемент, оформленный на данное автотранспортное средство, сохраняет свою действительность на весь срок его действия.

При наступлении смерти пользователя, банкротства пользователя или продажи автотранспортного средства абонемент не подлежит передаче или перерегистрации на другого пользователя. Такой абонемент аннулируется.

Действие абонемента не привязано к границе области, через которую проходит платный участок. Фиксация проезда автотранспортного средства по абонементу осуществляется по аркам контроля с привязкой к платному участку, а не по административным границам областей республики.

Абонемент предоставляется пользователям после погашения образовавшейся задолженности за проезд по платным участкам.

Оплата за абонемент вносится пользователем после регистрации его в программно-аппаратном комплексе взимания платы способами, предусмотренными организатором.

При возникновении у организатора необходимости проведения технических работ программно-аппаратного комплекса взимания платы за проезд, то организатор оставляет за собой право переключить работу программно-аппаратного комплекса взимания платы за проезд в аварийный режим работы. При этом все операции, связанные со счетами пользователя, будут обработаны после завершения аварийного режима.

При неуплате платы за проезд пользователя в течение семи календарных дней на восьмой день организатор направляет материалы в органы транспортного контроля для рассмотрения в соответствии со статьей 628 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В случае если автотранспортное средство подъезжает к пункту взимания платы или проезжает через арку контроля без государственного регистрационного номерного знака, программно-аппаратный комплекс взимания платы начисляет сумму за проезд за все зоны платного участка, по которому было совершено движение в одном направлении.

При выявлении организатором дефекта, влияющего на безопасность и бесперебойность дорожного движения, требующего ремонта на отрезке платного участка (зоны) автомобильной дороги, взимание платы за проезд на указанном отрезке подлежит приостановлению до момента устранения выявленного дефекта.

Указано, что организатор в случае проезда авто без номерного знака вносит изменения в алгоритм начисления платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам) в соответствии с внутренним регламентом уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам.

Налоговая начала проверять все счета казахстанцев из-за мобильных переводов Начиная с сентября фискальные органы Казахстана начали активнее контролировать поступления на личные счета граждан, включая...

Как будут ограничивать выплату пенсий, сообщили в минтруда В кулуарах правительства министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова ответила на вопросы журналистов об инициативе...

Отключат горячую воду. КТЭК опубликовала список адресов Сообщение для потребителей распространила пресс-служба КТЭК. В связи с порывом на тепломагистрали ТМ-8 диаметром 530...