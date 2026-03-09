Крупнейший кабельный оператор Казахстана Alma.plus прекратил трансляцию Первого канала.
С 28 февраля 2026 года в связи с истечением срока действия временного разрешения от правообладателя будет прекращено вещание телеканалов, входящих в пакет «Цифровое телесемейство Первого канала».
«Мы позаботились о том, чтобы ваш досуг оставался интересным, и подготовили список альтернативных телеканалов, доступных для просмотра. Среди них — каналы с фильмами, сериалами, познавательными программами, развлекательным и детским контентом. Они помогут и дальше проводить время у экрана с интересом и комфортом»,- говорится в сообщении alma.plus
