Крупнейший кабельный оператор Казахстана Alma.plus прекратил трансляцию Первого канала.

С 28 февраля 2026 года в связи с истечением срока действия временного разрешения от правообладателя будет прекращено вещание телеканалов, входящих в пакет «Цифровое телесемейство Первого канала».

«Мы позаботились о том, чтобы ваш досуг оставался интересным, и подготовили список альтернативных телеканалов, доступных для просмотра. Среди них — каналы с фильмами, сериалами, познавательными программами, развлекательным и детским контентом. Они помогут и дальше проводить время у экрана с интересом и комфортом»,- говорится в сообщении alma.plus

