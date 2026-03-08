Казахстанские власти готовят масштабное списание штрафов и пеней для предпринимателей. Речь идет примерно о 100 млрд тенге, сообщает LS.

О планируемых мерах рассказал представитель Министерства финансов Сеилжан Ахметов на встрече с предпринимателями в Национальная палата предпринимателей «Атамекен».

По его словам, по состоянию на ноябрь 2025 года 67 тысяч субъектов микро- и малого бизнеса имеют задолженность на сумму 273 млрд тенге.

Если предприниматели погасят основной долг в размере 176 млрд тенге, государство готово полностью списать пени на 90 млрд тенге и штрафы на 7 млрд тенге.

Кроме того, власти намерены прекратить возбуждение дел за несвоевременную постановку на учет по НДС по нарушениям, совершенным до 1 января 2026 года.

Меры реализуются в рамках акции «чистый лист». Согласно ее условиям, штрафы и пени будут аннулироваться автоматически, если предприниматели оплатят основной налоговый долг до 31 марта 2026 года.

Дополнительно для бизнеса предусмотрены послабления. В частности, будет введен мораторий на проверки за прошлые налоговые периоды, чтобы стимулировать предпринимателей выйти из теневого сектора экономики.

Также временно приостанавливается камеральный контроль по налоговой отчетности, представленной до конца 2025 года. Кроме того, снимаются ограничения на наем работников для малого бизнеса.

При этом эксперты предупреждают, что предприниматели, которые пропустили срок уведомлений до 1 марта, автоматически переводятся на общеустановленный режим налогообложения.

