В Казахстане почти на 300 млрд тенге снизят расходы из Нацфонда и бюджета на строительство комфортных школ

В частности, поправки предусматривают, что на строительство и открытие новых школ с комфортными условиями будет выделено 2 309 326 329 тысячи тенге (ранее планировалось 2 606 596 055 тыс. тенге), в том числе:

461 334 267 тысяч тенге (было 646 535 206 тыс. тенге) – за счет средств Национального фонда;

1 847 992 062 тысячи тенге (было 1 960 060 849 тыс тенге) – за счет средств республиканского бюджета:

в 2023 году – 455 583 813 тыс. тенге;

в 2024 году – 968 710 978 тыс. тенге;

в 2025 году – 885 031 538 тыс. тенге

В 2022 году был создан Фонд поддержки инфраструктуры образования. По данным министерства, на 1 июня 2023 года за счет средств фонда профинансировано строительство 61 школы на 78 тысяч ученических мест (в две смены) на сумму 96,5 млрд тенге.