Недропользователи пока не достигли единого мнения по новым условиям Соглашений о разделе продукции (СРП), сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов. При этом отраслевой эксперт Олжас Байдильдинов считает продление таких контрактов нецелесообразным, передает lsm.kz

Позиция государства должна быть чёткой

По мнению эксперта, государству необходимо заранее зафиксировать позицию об отсутствии пролонгации СРП. В этом случае вопрос о согласии или несогласии отдельных участников консорциумов с такими условиями станет вторичным.

Когда истекают действующие СРП

Как напомнил Олжас Байдильдинов, сроки соглашений уже определены:

СРП по Тенгизу завершается в 2033 году, по Карачаганаку — в 2038 году, по Кашагану — в 2041 году.

Вместе с тем участники консорциумов настаивают на продлении контрактов: по Тенгизу — на 20 лет, по Карачаганаку и Кашагану — на три–пять лет. Это объясняется значительными инвестициями и риском того, что вложенные средства, включая строительство газоперерабатывающих заводов, не окупятся до окончания сроков СРП.

Возможные варианты после завершения контрактов

Эксперт отметил, что после истечения сроков соглашений Казахстан вправе самостоятельно определить модель дальнейшей разработки месторождений, поскольку они расположены на территории страны, а условия контрактов были заранее зафиксированы.

Ограниченные возможности «КазМунайГаза»

Одним из вариантов он назвал добычу собственными силами с участием «КазМунайГаза». Однако, по его словам, в текущих условиях нацкомпания не обладает достаточными компетенциями для самостоятельного запуска и эффективной разработки крупных месторождений. Эксперт также указал на сложности в работе ранее реализованных проектов и нефтеперерабатывающих заводов, приведя в пример остановку Шымкентского НПЗ на плановый ремонт.

Сервисные контракты как альтернатива

В то же время отсутствие необходимых компетенций у «КазМунайГаза» не является критической проблемой. Казахстан может привлекать международные компании в формате сервисных контрактов — такая практика широко применяется в нефтедобывающих странах.

Как работает модель нефтесервиса

По словам эксперта, при сервисной модели подрядчики получают фиксированное вознаграждение за добычу нефти. Например, $5 за баррель при объёме 100 тыс. баррелей в сутки или $10 при добыче 150 тыс. баррелей.

Кому достанутся сверхприбыли

Олжас Байдильдинов подчеркнул, что при такой схеме нефть полностью остаётся в собственности Казахстана. Республика самостоятельно распоряжается ресурсами, а все сверхприбыли направляются в бюджет или через национальную компанию. В отличие от СРП, механизмы раздела прибыли и возмещения нефти не применяются, а доходы в конечном итоге получают граждане страны.

