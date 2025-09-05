За год в Казахстане стало на 17,6 тыс. ферм меньше, передает LS.

На 1 августа этого года количество субъектов МСП (действующих) достигло 2,1 млн компаний. Это на 5%, или 105,5 тыс. предприятий, больше в сравнении с той же датой прошлого года, сообщает Бюро нацстатистики.

Из них больше всего ИП – 1,5 млн предприятий (+8,3%, или +118 тыс. компаний). Далее следуют юрлица малого предпринимательства – 364,3 тыс. (+1,4%, или +5,1 тыс. компаний), крестьянские, фермерские хозяйства – 249,3 тыс. (-6,6%, или -17,6 тыс. компаний), юрлица среднего предпринимательства – 2,9 тыс. (+1,3%, или +39 компаний).

Традиционно наибольшее количество субъектов бизнеса базируется в Алматы – 392,5 тыс. компаний (+10%, или +35,7 тыс. компаний), Астане – 262,9 тыс. (+11,3%, или +26,8 тыс.) и Туркестанской области – 213,9 тыс. (+1,8%, или +3,9 тыс.).

В Алматинской области свою деятельность осуществляют 152,6 тыс. МСП (+8,5%; +12 тыс.), в Шымкенте – 140,8 тыс. (+6,5%; +8,6 тыс.), Жамбылской области – 107,8 тыс. (+1,6%; +1,7 тыс.)

Сфера торговли остается лидером по числу действующих предприятий – 749,2 тыс. (+2,6%; +19,2 тыс. компаний).

Сельское, лесное и рыбное хозяйство поднимают 279,1 тыс. бизнесменов (-7%; -20,9 тыс.), транспорт и складирование – 175,1 тыс. (+1,7 раза; +72,5 тыс.), строительство – 113,8 тыс. (+10,4%; +10,8 тыс.), обрабатывающую промышленность – 108,8 тыс. (-1,3%; -1,5 тыс.).

Казахстанцы будут обязаны с 15 сентября предоставлять биометрические данные С 15 сентября 2025 года налоговым органам будет официально разрешено использовать биометрическую идентификацию - например,...

Циклон определит погоду Прогноз погоды по Казахстану на 6-8 сентября представили синоптики Казгидромета. В ближайшие дни погоду большей...

16 убийств совершено в Костанайской области на фоне распития спиртных напитков 16 убийств совершено в Костанайской области на фоне распития спиртных напитков. Примерно такое же количество...