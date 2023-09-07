В Казахстане проверят семьи, где дети проживают с отчимом

В Генеральной прокуратуре Казахстана обсудили возможности использования IT-технологий для защиты прав детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Генеральный прокурор Берик Асылов провел межведомственное совещание с участием руководителей министерств и уполномоченного по правам ребенка. Рассмотрены новые подходы использования IT-технологий для защиты прав детей и оказания поддержки семьям. Также обсуждены причины детского травматизма, работа по превенции детского суицида и преступности среди несовершеннолетних.

Генеральная прокуратура презентовала проект «Е-превенция», позволяющий повысить эффективность мер профилактики правонарушений. В вопросах профилактики подростковой преступности программа позволит изучать условия проживания, досуга трудных подростков, возможности для получения образования, наличие социальных проблем.

«В сфере профилактики преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних будет обеспечено фактическое посещение неблагополучных семей, многодетных и семей, где дети проживают с отчимом», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

По официальным данным, система позволит обеспечить достаточный уровень взаимодействия между заинтересованными органами: полиция, образование, социальные работники. Данный проект апробируется в столице и Актюбинской области.

«Министерством труда и социальной защиты населения также представлены возможности «Цифровой карты семьи», в которую интегрированы свыше 80 баз данных государственных органов. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева представила предложения законодательного характера относительно обеспечения безопасности детей, включающие более 50 поправок по вопросам насилия, жестокого обращения, выпадения детей из окон, лицензирования детских учреждений и буллинга», — отметили в Генеральной прокуратуре.

Сообщается, что государственными органами данные предложения будут обсуждены на заседаниях рабочей группы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.