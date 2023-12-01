В Казахстане с 1 января из бесплатной медицинской помощи будут исключены два диагноза

Все проживающие в Казахстане граждане имеют право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. В ее рамках люди могут бесплатно получать помощь по 56 диагнозам, а это почти 400 препаратов, которые так же предоставляются бесплатно.

Те, кто оплачивает взносы в ОСМС или это делает за них государство, могут бесплатно лечить 24 диагноза и получать 74 препарата. С нового года из пакета ГОБМП в ОСМС переведены два диагноза: аритмия и артериальная гипертензия. Для лечения которых добавлены новые препараты.

«Новые 4 препарата: гидрохлоротиазид, карведилол, адипин, диуретики в комбинации. Это препараты не совсем новые, но они наиболее часто востребованные, и входят в протокол лечения артериальной гипертонии», — говорит руководитель отдела управления здравоохранения Костанайской области Гульнар Оспанова.

Количество препаратов не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось, отмечают специалисты управления здравоохранения. Новые лекарства для лечения аритмии уже должны быть в поликлиниках с 17 ноября. Но те, кто стоят на учете, но не имеют статуса застрахованного, их получить не смогут.

«Расширение перечня благоприятно отразится на населении. Эти препараты население покупали самостоятельно, а теперь они имеют право получать в рамках пакета ОСМС, то есть категории, которые защищены законом о медстраховании — это несколько групп, категорий, куда входят и пенсионеры, для них ничего не изменится. Они будут также бесплатно получать», — говорит Гульнар Оспанова.

Всего же в Костанайской области препараты от артериальной гипотензии получают бесплатно больше 56 тыс. человек. Помимо этого в рамках ОСМС добавлены новые диагнозы и препараты. Это преддиабет и препарат метформин, для беременных с резус-конфликтом — иммуноглобулин, но исключены детские болезни — скарлатина, чесотка, рожа, угревая болезнь.

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