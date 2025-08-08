За семь месяцев 2025 года в Казахстане зарегистрировано 681 правонарушение, классифицированное по статье 386 УК РК, связанной с подделкой либо уничтожением идентификационных номеров на транспортных средствах, а также продажей последних с заведомо поддельными VIN-кодами или госномерами, сообщают kolesa.kz

Само по себе количество ни о чём не говорит. Однако, согласно данным Data Hub, ссылающегося на статистику КПСиСУ ГП РК за последние пять лет, показатель является рекордным и сравним лишь с аналогичным периодом 2023 года (640 фактов), когда в стране активно шла кампания по легализации автомобилей и «конструкторов». Если вспомнить — в тот период на дорогах с завидной регулярностью мелькали двойники, а иногда и тройники на российском учёте.

Если же посмотреть на 2024 год, то с января по июль был зафиксирован только 341 факт, то есть налицо чуть ли не двукратный рост в 2025 году. Аналитики подчёркивают интересную деталь: 62 % от всех зарегистрированных с начала текущего года правонарушений пришлось на июль (422) — это в 4.3 раза больше, чем в июле 2024-го,тогда как средний месячный показатель пяти предыдущих лет составляет 55 случаев.

Также отмечается, что досудебные расследования по данной статье нередко прерываются из-за того, что личность подозреваемых не удаётся установить. Так, в 2025 году подобное фиксировалось в каждом третьем случае.

