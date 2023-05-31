В Казахстане увеличат набор на воинскую службу офицеров запаса

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Министерство обороны подготовило проект постановления правительства РК «О призыве офицеров запаса на воинскую службу», сообщает zakon.kz.
В частности, предусматривается увеличить количество офицеров запаса, призываемых на воинскую службу, с 345 до 635 человек.
Это связано с тем, что увеличен набор в Вооруженные силы РК с 260 до 550 человек.
Еще 60 человек призовут на службу в Пограничных войсках, 16 – в МЧС и 9 – в Национальную гвардию.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.