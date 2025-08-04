Осенью этого года казахстанцам запретят покупать недвижимость за наличный расчет, передает LS.

С начала сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила покупки жилья на первичном рынке, сообщает холдинг «Байтерек».

Согласно изменениям, оплата за недвижимость разрешается только в безналичной форме. Казахстанцам запретят приобретать жилье у застройщиков за наличный расчет.

Кроме того, ипотечный договор можно будет заключить только при наличии у застройщика:

— гарантии от Казахстанской жилищной компании (КЖК) или акимата на завершение строительства;

— зарегистрированного договора долевого участия в системе «Казреестр».

Процедура расчетов будет происходить следующим образом: покупатель вносит средства на счет застройщика через банк. Банк проверяет наличие всех обязательных документов. При отсутствии гарантии или регистрации в «Казреестре» деньги возвращаются покупателю.

Также вводится запрет на любые формы предварительных договоров при продаже строящегося жилья, включая договоры бронирования, инвестирования, предварительной купли-продажи и другие неофициальные схемы. Единственным законным документом становится договор долевого участия, оформленный по форме, утвержденной приказом Министерства национальной экономики.

Еще одно нововведение – запрет на рекламу объектов, не имеющих официального разрешения на строительство. Речь идет о различных договорах бронирования, купли-продажи, инвестирования и других форм. Таким образом, в Казахстане законодательно разрешен только договор о долевом участии.

Чтобы не быть обманутыми при покупке жилья, казахстанцам рекомендуется проверить наличие разрешения у застройщика. Сделать это можно на портале homeportal.kz, а также в eGov Mobile и мобильных приложениях банков второго уровня. Еще нужно заключить договор долевого участия именно по форме, утвержденной приказом министра национальной экономики. Все остальные виды договоров являются незаконными. А после его подписания документ должен быть зарегистрирован в «Казреестре». После этого застройщику выдается соответствующая выписка. Покупателям важно требовать у компании эту выписку и только потом вносить оплату за недвижимость.