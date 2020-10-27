В Казахстане все участники совещаний и заседаний должны сдать ПЦР-тесты

В приложении к постановлению главного государственного санитарного врача РК от 23 октября 2020 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» прописан алгоритм проведения совещаний и заседаний в очном режиме, передает zakon.kz.
Как говорится в документе, для предупреждения распространения COVID-19 при проведении совещания (заседания) в очном режиме необходимо обеспечить соблюдение следующих мер:
— в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;
— на входе в здание проведение бесконтактной термометрии всех входящих лиц, в холлах установку санитайзеров с антисептическим средством и контроль обработки участниками совещания (заседания) рук антисептическими средствами;
— рассадку участников совещания (заседания) в зале с соблюдением социальной дистанции.
Также определены требования к участникам очного совещания:
— наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с момента получения которого прошло не более 3 суток;
— использование медицинских масок респираторного типа в течение всего периода пребывания в помещении, в котором проводится заседание (совещание);
— соблюдение социального дистанцирования;
— исключение рукопожатий либо других форм прямого контакта.
При продолжительности выступления более 30 минут и нахождения на расстоянии не менее 3 метров от первого ряда участников, спикерам допускается выступление без использования средств защиты.
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