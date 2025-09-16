С 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс Республики Казахстан введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство, передает Polisia.kz.

Под дропперством понимается: незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, ⁠осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

Это явление является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств. В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Принятие этой нормы направлено на системную борьбу с кибермошенничеством, укрепление финансовой безопасности граждан и пресечение деятельности преступных групп, действующих в цифровом пространстве.

"Письмо учителю" - Белицкая Ирина Ивановна Дорогая Ирина Ивановна! Мы теперь уже пятиклассники. Представляете? Сидим за большой партой, где все по-другому...

Запретить движение электросамокатов по тротуарам предлагают в Казахстане С начала 2025 года в Казахстане пресечено порядка 29 тысяч нарушений правил дорожного движения электросамокатами,...

"Письмо учителю" - Киселева Ольга Николаевна Дорогая Ольга Николаевна! В преддверии праздника День учителя хочу выразить благодарность за ваш труд, терпение,...