20 января 2026 года на пятом заседании Национального курултая стало известно о планах по введению в Казахстане новой государственной должности — вице-президента. Об этом сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев , назначение вице-президента будет осуществляться главой государства с согласия парламента большинством голосов. Предполагается, что вице-президент будет представлять Казахстан на международных форумах, а также участвовать в переговорах с зарубежными делегациями.

Кроме того, президент заявил о намерении упразднить должность государственного советника и сократить часть административных структур в системе государственного управления.

