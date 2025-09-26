 Ya Metrika Fast
USD 541.68 EUR 636.26 RUB 6.48

В Казахстане вводят новые правила для снятия наличных

— Сегодня, 16:08
Изображение для новости: В Казахстане вводят новые правила для снятия наличных

pixabay.com

Национальный Банк Республики Казахстан разработал и вынес на обсуждение проект приказа «Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов», сообщает Uchet.kz.

Целью проекта является актуализация действующих в документе норм с учетом принятия нового Налогового кодекса, формы предоставления сведений, а также приложения, включающего информацию о назначении снятых наличных денег субъектами предпринимательства.

Ожидаемый срок реализации — 1 квартал 2026 года.

Согласно Правилам, для бизнеса действуют лимиты на снятие наличных в месяц. Если компания хочет получить сумму, превышающую установленный предел, необходимо соблюсти ряд условий.

Для снятия средств сверх лимита предприниматель должен предоставить подтверждающие документы (договоры, счета, ведомости, цель снятия и др.), а также согласие на передачу данных в Комитет государственных доходов (КГД).

  • Банк обязан в течение следующего рабочего дня после заявки направить сведения в КГД.
  • КГД проверяет риски (например, возможность ухода от налогов). Если риски выявлены, банк может отказать в выдаче наличных сверх лимита.
  • Если ответа от КГД нет в течение трёх рабочих дней, банк обязан выдать деньги.
  • Банки ежемесячно отчитываются в Нацбанк о снятии наличных бизнесом на сумму свыше 10 млн тенге. Нацбанк формирует сводные данные и передаёт их в КГД и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка для контроля. КГД в свою очередь также направляет в Нацбанк сведения о поданных заявках и результатах проверки рисков.

Что касается обычных казахстанцев. «Серые» зарплаты уйдут в прошлое — работодателей обяжут выплачивать доходы официально, передает newtimes.kz
Растёт доля безналичных расчётов: всё чаще деньги будут поступать напрямую на карты. Однако остаётся риск обходных схем — некоторые компании могут дробить выплаты или заключать фиктивные договоры, что создаёт угрозу для работников, оказавшихся вовлечёнными в такие практики.

«Скидки за наличку» постепенно исчезнут — серые схемы станут редкостью. Безналичные расчёты будут преобладать: всё чаще оплату предложат провести картой или через QR-код.
Появятся и плюсы — официальный чек облегчит возврат товара и защиту прав в суде. В супермаркетах и кафе серьёзных изменений не предвидится, просто безнал станет основной формой оплаты. А вот на рынках или у частных мастеров наличные будут использоваться всё реже, при этом цены могут немного вырасти.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.