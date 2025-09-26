Национальный Банк Республики Казахстан разработал и вынес на обсуждение проект приказа «Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов», сообщает Uchet.kz.

Целью проекта является актуализация действующих в документе норм с учетом принятия нового Налогового кодекса, формы предоставления сведений, а также приложения, включающего информацию о назначении снятых наличных денег субъектами предпринимательства.

Ожидаемый срок реализации — 1 квартал 2026 года.

Согласно Правилам, для бизнеса действуют лимиты на снятие наличных в месяц. Если компания хочет получить сумму, превышающую установленный предел, необходимо соблюсти ряд условий.

Для снятия средств сверх лимита предприниматель должен предоставить подтверждающие документы (договоры, счета, ведомости, цель снятия и др.), а также согласие на передачу данных в Комитет государственных доходов (КГД).

Банк обязан в течение следующего рабочего дня после заявки направить сведения в КГД.

КГД проверяет риски (например, возможность ухода от налогов). Если риски выявлены, банк может отказать в выдаче наличных сверх лимита.

Если ответа от КГД нет в течение трёх рабочих дней, банк обязан выдать деньги.

Банки ежемесячно отчитываются в Нацбанк о снятии наличных бизнесом на сумму свыше 10 млн тенге. Нацбанк формирует сводные данные и передаёт их в КГД и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка для контроля. КГД в свою очередь также направляет в Нацбанк сведения о поданных заявках и результатах проверки рисков.

Что касается обычных казахстанцев. «Серые» зарплаты уйдут в прошлое — работодателей обяжут выплачивать доходы официально, передает newtimes.kz

Растёт доля безналичных расчётов: всё чаще деньги будут поступать напрямую на карты. Однако остаётся риск обходных схем — некоторые компании могут дробить выплаты или заключать фиктивные договоры, что создаёт угрозу для работников, оказавшихся вовлечёнными в такие практики.

«Скидки за наличку» постепенно исчезнут — серые схемы станут редкостью. Безналичные расчёты будут преобладать: всё чаще оплату предложат провести картой или через QR-код.

Появятся и плюсы — официальный чек облегчит возврат товара и защиту прав в суде. В супермаркетах и кафе серьёзных изменений не предвидится, просто безнал станет основной формой оплаты. А вот на рынках или у частных мастеров наличные будут использоваться всё реже, при этом цены могут немного вырасти.

Ограничения на выдачу беззалоговых потребительских займов планируют ввести в Казахстане Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в Правила формирования системы управления рисками...

Что изменится в казахстанском образовании? Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля, и...

Дождь со снегом не обрадует казахстанцев В северной половине Казахстана погоду будет определять Северо-западный циклон, прогнозируются дожди, временами сильные дожди, 28-29...