Национальный Банк Республики Казахстан разработал и вынес на обсуждение проект приказа «Об утверждении Правил снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов», сообщает Uchet.kz.
Целью проекта является актуализация действующих в документе норм с учетом принятия нового Налогового кодекса, формы предоставления сведений, а также приложения, включающего информацию о назначении снятых наличных денег субъектами предпринимательства.
Ожидаемый срок реализации — 1 квартал 2026 года.
Согласно Правилам, для бизнеса действуют лимиты на снятие наличных в месяц. Если компания хочет получить сумму, превышающую установленный предел, необходимо соблюсти ряд условий.
Для снятия средств сверх лимита предприниматель должен предоставить подтверждающие документы (договоры, счета, ведомости, цель снятия и др.), а также согласие на передачу данных в Комитет государственных доходов (КГД).
- Банк обязан в течение следующего рабочего дня после заявки направить сведения в КГД.
- КГД проверяет риски (например, возможность ухода от налогов). Если риски выявлены, банк может отказать в выдаче наличных сверх лимита.
- Если ответа от КГД нет в течение трёх рабочих дней, банк обязан выдать деньги.
- Банки ежемесячно отчитываются в Нацбанк о снятии наличных бизнесом на сумму свыше 10 млн тенге. Нацбанк формирует сводные данные и передаёт их в КГД и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка для контроля. КГД в свою очередь также направляет в Нацбанк сведения о поданных заявках и результатах проверки рисков.
Что касается обычных казахстанцев. «Серые» зарплаты уйдут в прошлое — работодателей обяжут выплачивать доходы официально, передает newtimes.kz
Растёт доля безналичных расчётов: всё чаще деньги будут поступать напрямую на карты. Однако остаётся риск обходных схем — некоторые компании могут дробить выплаты или заключать фиктивные договоры, что создаёт угрозу для работников, оказавшихся вовлечёнными в такие практики.
«Скидки за наличку» постепенно исчезнут — серые схемы станут редкостью. Безналичные расчёты будут преобладать: всё чаще оплату предложат провести картой или через QR-код.
Появятся и плюсы — официальный чек облегчит возврат товара и защиту прав в суде. В супермаркетах и кафе серьёзных изменений не предвидится, просто безнал станет основной формой оплаты. А вот на рынках или у частных мастеров наличные будут использоваться всё реже, при этом цены могут немного вырасти.
