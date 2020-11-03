В Казахстане за сутки освоена квота на утилизацию сельхозтехники

Запущенная накануне пилотная программа по приему старой агротехники на утилизацию в рекордные сроки достигла показателей. Для сбора 100 тракторов и 20 комбайнов в десяти городах потребовалось чуть больше суток. В настоящее время, осуществляется сверка предоставленных документов. В среднем одно физическое лицо подает заявку на сдачу сразу двух тракторов. Спрос растет и в регионах, не включенных в пилотную программу.

Прием старой агротехники, в рамках пилотной программы осуществляется в 10 регионах Казахстана (Петропавловск, Костанай, Павлодар, Кокшетау, Караганды, Талдыкорган, Семей, Шымкент, Кызылорда, Тараз). Сельскохозяйственная техника принимается в обмен на скидочные сертификаты. Размер скидочного сертификата до 2 миллионов тенге в зависимости от вида и комплектации самоходной сельскохозяйственной техники. Комбайны принимают пока в Петропавловске, Костанае, Кокшетау и Павлодаре.

Скидочные сертификаты предназначены для покупки новой сельскохозяйственной техники, произведенной в Казахстане либо при покупке выпущенного в нашей стране легкого, грузового и пассажирского транспорта. Стоит отметить, что полученный сертификат можно использовать в том, числе при покупке популярной в Казахстане агротехники: тракторов К-730, К-742, К- 740 премиум и другой техники модельного ряда: трактора Lovol, тракторы Беларус, комбайны Essil, комбайны Acros и другие модели.

Полный модельный ряд доступен на официальных сайтах отечественных производителей сельхоз техники и автопроизводителей.

Напомним, со 2 ноября в Казахстане запущена пилотная программа по приему вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники.

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