С 16 октября в Казахстане временно приостанавливается рост коммунальных тарифов для всех категорий потребителей. Как сообщили в правительстве, решение о заморозке тарифов будет действовать до окончания первого квартала 2026 года.

Мера направлена на сдерживание роста расходов населения и обеспечение социальной стабильности в условиях повышения цен на товары и услуги.

Повышение затрат предприятий естественных монополий планируется компенсировать за счёт оптимизации внутренних расходов , без увеличения нагрузки на граждан.

При этом социально уязвимые категории населения продолжат получать жилищную помощь и меры господдержки, предусмотренные действующим законодательством.

