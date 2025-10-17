С 16 октября в Казахстане временно приостанавливается рост коммунальных тарифов для всех категорий потребителей. Как сообщили в правительстве, решение о заморозке тарифов будет действовать до окончания первого квартала 2026 года.
Мера направлена на сдерживание роста расходов населения и обеспечение социальной стабильности в условиях повышения цен на товары и услуги.
Повышение затрат предприятий естественных монополий планируется компенсировать за счёт оптимизации внутренних расходов , без увеличения нагрузки на граждан.
При этом социально уязвимые категории населения продолжат получать жилищную помощь и меры господдержки, предусмотренные действующим законодательством.
