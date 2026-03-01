Министерство внутренних дел Республики Казахстан разработало государственную информационную систему «Автошкола» для учета автошкол и регистрации учебных групп, сообщает Polisia.kz.
В ведомстве пояснили, что свидетельства об окончании курсов обучения переведены в электронный формат. Это позволило исключить случаи выдачи документов в короткие сроки без фактического прохождения обучения, а также минимизировать риски их подделки.
ИС «Автошкола» состоит на балансе МВД и функционирует как государственная информационная система. Интеграционный сервис опубликован на платформе Smart Bridge и является общедоступным.
Через портал Smart Bridge к системе подключена негосударственная информационная платформа «Avtomektep.kz», принадлежащая профессиональному объединению CarLife. Подключение реализовано в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации «электронного правительства».
В МВД также обратились к гражданам с предупреждением не доверять предложениям в социальных сетях о прохождении ускоренных онлайн-курсов по подготовке водителей. В ведомстве напомнили, что будущие автомобилисты обязаны пройти полный курс обучения в автошколе, включая практические занятия по управлению транспортом, которые невозможно заменить дистанционным форматом.
Запуск системы направлен на повышение прозрачности обучения водителей и усиление контроля за качеством подготовки будущих участников дорожного движения.
