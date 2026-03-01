Министерство внутренних дел Республики Казахстан разработало государственную информационную систему «Автошкола» для учета автошкол и регистрации учебных групп, сообщает Polisia.kz.

В ведомстве пояснили, что свидетельства об окончании курсов обучения переведены в электронный формат. Это позволило исключить случаи выдачи документов в короткие сроки без фактического прохождения обучения, а также минимизировать риски их подделки.

ИС «Автошкола» состоит на балансе МВД и функционирует как государственная информационная система. Интеграционный сервис опубликован на платформе Smart Bridge и является общедоступным.

Через портал Smart Bridge к системе подключена негосударственная информационная платформа «Avtomektep.kz», принадлежащая профессиональному объединению CarLife. Подключение реализовано в соответствии с правилами интеграции объектов информатизации «электронного правительства».

В МВД также обратились к гражданам с предупреждением не доверять предложениям в социальных сетях о прохождении ускоренных онлайн-курсов по подготовке водителей. В ведомстве напомнили, что будущие автомобилисты обязаны пройти полный курс обучения в автошколе, включая практические занятия по управлению транспортом, которые невозможно заменить дистанционным форматом.

Запуск системы направлен на повышение прозрачности обучения водителей и усиление контроля за качеством подготовки будущих участников дорожного движения.

Токаев обратился к главам пяти стран Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил личные послания главам Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн...

Казахстанцам разъяснили порядок выезда из Ирана из-за закрытия авиасообщения Посольство Казахстана в Иране распространило официальное обращение к гражданам республики, сообщает Zakon.kz. В дипмиссии разъяснили...

День благодарности: Токаев обратился к казахстанцам с поздравлением Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, отметив особую значимость этого праздника для укрепления...