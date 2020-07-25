В Казахстане завершился этап регистрации кандидатов в депутаты Сената. К выборам допустили 58 человек

Избирательные комиссии областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент из 94 выдвинутых претендентов на 17 мандатов депутатов Сената Парламента зарегистрировали 58 кандидатов, сообщил глава ЦИК Берик Имашев, informburo.kz

По его данным, в среднем на одно место претендует три человека. Среди регионов наибольшее количество кандидатов зарегистрировано в Нур-Султане и Акмолинской области – по пять человек.

В числе зарегистрированных кандидатов 48 мужчин и 10 женщин. Среди них 19 инженеров, 13 экономистов, восемь педагогов, семь работников аграрной сферы, пять врачей, три юриста, один политолог, ещё двое – представители других профессий.

21 претендент работает в коммерческих структурах, 16 – сотрудники государственных организаций, предприятий и учреждений, 12 – госслужащие, пять – представители общественных организаций, а также четыре действующих сенатора.

С 18.00 23 июля все зарегистрированные кандидаты в депутаты Сената имеют право приступить к предвыборной агитации, которая продлится до 00.00 11 августа.

Берик Имашев отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионах различная и поэтому основные решения по конкретным мерам обеспечения санитарной безопасности избирательного процесса будут принимать территориальные избирательные комиссии совместно с главными государственными санитарными врачами.

Также Центральная избирательная комиссия приняла постановление об открытии института международного наблюдения.

Четырех кандидатов зарегистрировали от Костанайской области:

Карплюк Сергей Алексеевич 1968 года рождения, заместитель акима Костанайской области, выдвинут на сессиях маслихатов Денисовского района и района Беимбета Майлина;

Коваль Павел Николаевич 1968 года рождения, директор Рудненского детского дома, самовыдвиженец;

Коростылев Александр Юрьевич 1985 года рождения, директор по развитию ТОО «Жас-Канат», самовыдвиженец;

Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович 1979 года рождения, директор Института фундаментальных исследований, профессор кафедры Костанайского госуниверситета имени Байтурсынова, самовыдвиженец.

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