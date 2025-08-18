Вечером в Костанае на пересечении проспектов Абая и Аль-Фараби произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей BMW и KIA.
По предварительным данным, 19-летний водитель BMW, совершая поворот с проспекта Абая на проспект Аль-Фараби, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем KIA, двигавшимся во встречном направлении.
В результате аварии пострадали четыре пассажира из обеих машин. Также был причинен материальный ущерб.
Сотрудниками полиции собран первоначальный материал. Назначены соответствующие экспертизы по полученным травмам. По их результатам будет принято процессуальное решение.
