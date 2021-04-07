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В Костанае автобусам продлевают график движения в вечернее время

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Информацию о движении костанайских автобусов распространил ситуационный центр IKomek.

С 12 апреля продлевается движение автобусов нескольких маршрутов.

«Автобусы №2, №3, №13, №25 продлевают движение. То есть с конечных остановок они будут выезжать в 22.00», — сообщает ситуационный центр.

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