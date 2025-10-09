Вот так сегодня выглядят улицы Костаная. В областном центре по сей день разбираются с последствиями минувшего снегопада, который прошел 29 сентября. По данным городского отдела ЖКХ, опавшие ветви деревьев они вывозят постепенно.

Ежедневно работает 15 бригад со самосвалами и погрузчиками от пяти подрядчиков, которые ответственны за содержание областного центра.

«Есть отдельно три бригады ТОО «Центр Сад» они работают по заявкам «Айкомек», к нам в ЖКХ звонят и так далее. В среднем, на данный момент уже примерно 300 деревьев они отработали, чисто опавших, и еще работы много. Уже по окончанию полностью работ можно будет сказать сколько деревьев конкретно по городу упало. По веткам, у нас больше 2000 заявок на данный момент», — говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Каиржан Бажиров.

Каиржан Бажиров отметил, несмотря на то, что уборкой во дворах должны заниматься ПКСК и ОСИ, заявки по ним они тоже отрабатывают. Накануне мы делали сюжет о том, как с последствиями непогоды справляются домоуправленцы. Тогда они рассказали, что к такому повороту событий, конечно, были не готовы. Более того, одна из председательниц подчеркнула, что на фоне случившегося ажиотажа, цены на услуги спила и вывоза опавших деревьев поднялись.

«Снизились ли цены, я помню вы говорили, был ажиотаж. — Нет, не снизились, они и не снизятся, так же, такая же цена, так же 50 тысяч спил дерева и 20 вывоз. — А когда начнете? — Мы еще пока приостановили. Немного пока по отоплению разбираемся, где-то кое-какие аварийные участки устраняем, потом займемся вывозом», — говорит председатель ОСИ дома №24 по ул.Майлина Альбина Мухамедьяров.

Кроме того, по мнению Альбины Мухамедьяровой, от части массовый обвал ветвей деревьев случился потому, что действуют ограничение на кронирование деревьев. Напомним, что в этом году на одном из совещаний глава региона говорил о том, что нужно воздержаться от этой ежегодной процедуры.

«Председатели тоже возмущены, почему запрещено кронирование деревьев, ведь мы, не молодые деревья кронируем. Кронируем те деревья, действительно, которые аварийно-опасные. Я уже два года борюсь, чтобы их спилили. Ответ один — нет, аким области запретил спил, кронирование деревьев. Но, это же вынужденная мера. Вот, смотрите сколько деревьев повалило, ущерб машинам, а не дай бог на человека», — говорит Альбина Мухамедьярова.

Привести в порядок двор после непогоды полностью женщина планирует до конца этой недели. А кронированием все же займется в конце октября. Между тем, Каиржан Бажиров рассказал, что в этом сезоне они сами прибегали к такому методу оздоровления. В итоге кронировали около 4500 тысяч деревьев.

Аким Костаная на очередном аппаратном совещании в этот понедельник объявил в областном центре месячник по уборке, как дворовых и городских, так и частных территорий. Кроме того, дал поручение мусор вывозящей компании «Тазалык 2012» помочь с этим городу.

