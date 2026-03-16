В Костанае планируют создать специализированный пункт сбора безнадзорных собак. Соответствующее поручение на совещании дал аким города Марат Жундубаев.

Поручение подобрать участок

Глава города поручил отделу земельных отношений и архитектуры в срочном порядке подобрать земельный участок для строительства объекта. Финансирование планируется предусмотреть через бюджетную заявку, которую подготовят отдел предпринимательства и сельского хозяйства.

По словам акима, подобный объект необходимо строить за счёт бюджета, так как частный бизнес не заинтересован в реализации таких проектов.

Пункт сбора на 1000–1500 животных

Предполагается, что новый пункт сбора будет рассчитан примерно на 1000–1500 собак. Его планируют разместить за пределами города.

На территории объекта намерены создать всю необходимую инфраструктуру для содержания животных.

База для работы подрядчиков

По словам Марата Жундубаева, после строительства объекта его смогут использовать компании, которые будут выигрывать тендеры на отлов и стерилизацию собак.

Им будет предоставлена готовая база для работы.

«Сейчас состояние, конечно, не идеальное — многое сделано из подручных материалов. Люди стараются, работают на общественных началах, за что им большое спасибо. Но необходимо создать современные, цивилизованные условия и передать объект тем, кто будет профессионально заниматься этой работой», — отметил аким.

Власти рассчитывают, что создание такого центра позволит повысить эффективность работы по регулированию численности безнадзорных животных.

